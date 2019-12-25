Россия в 2025 году экспортировала рекордные 138,5 тыс. тонн макарон

"Агроэкспорт" раскрыл топ-пять стран-импортеров российской продукции.

По результатам 2025 года российский экспорт макаронных изделий, увеличился на пять процентов в физическом и на 26 процентов в денежном выражении. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы федерального центра "Агроэкспорт". Известно, что речь идет о рекордном показателе поставок в 138,5 тысяч тонн на общую сумму в 211 миллионов долларов. Лидерами импорта отечественной продукции стали Белоруссия (около 73 миллионов долларов), Казахстан (около 49 миллионов долларов), Узбекистан (около 23 миллиона долларов), Азербайджан (около 11 миллионов долларов) и Грузия (около 11 миллионов долларов).

Специалисты добавили, что по направлениям с наиболее динамичным ростом экспорта макаронных изделий из России стоит выделить Киргизию. Поставки в это государство увеличились на 47 процентов, до уровня в 5,8 миллиона долларов. Также значительно увеличился стоимостной объем поставок на территорию Белоруссии - на 47 процентов, в Таджикистан - на 46 процентов, Азербайджан - на 42 процента, Узбекистан - на 31 процент, Армению - на 30 процентов.

