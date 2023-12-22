Петербуржцам посоветовали, как выбирать макароны

Для придания разнообразия повседневной еде можно использовать цветные макароны, но важно обратить внимание на их состав.

Макароны – неотъемлемая часть питания практически каждого россиянина. Существует около 400 разновидностей этого продукта. Секреты выбора качественных макарон поведала пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Не стоит забывать, что макароны относятся к сложным углеводам, которые обеспечивают долгое чувство сытости. Они способны снижать уровень вредного холестерина и богаты клетчаткой. Особенно полезны макароны из твердых сортов пшеницы, которые можно найти по таким пометкам на упаковке, как "группа а, 1 класс", "durum", "пшеница твердых сортов" или "semola di grano duro".

Особое внимание следует обратить на содержание белка в макаронах – оно должно быть не менее 12 г на 100 г продукта. Качественные макароны имеют гладкую текстуру, жёлтый или золотистый оттенок и хрупкий, стекловидный разлом. Бледный цвет и избыток крошек в упаковке указывают на использование мягких сортов пшеницы.

Для придания разнообразия повседневной еде можно использовать цветные макароны, но важно обратить внимание на их состав. Рекомендуется покупать только изделия с натуральными красителями, такими как свекольный или морковный сок, шпинат или чернила каракатицы.

Ранее мы сообщили о том, что в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как избежать переохлаждения в морозы.

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