В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как избежать переохлаждения в морозы

При выходе на улицу нужно надевать свободную одежду. Это способствует нормальной циркуляции крови.

В Северной столице сохраняются рекордные морозы. В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как избежать переохлаждения. Рекомендации опубликовали в tg-канале ведомства.

Жителям города на Неве посоветовали не выходить на улицу без особой на то необходимости. В лютый мороз лучше отдохнуть дома.

Перед прогулкой рекомендуется плотно поесть, чтобы было больше энергии. А вот пить спиртное, напротив, нельзя.

При выходе на улицу нужно надевать свободную одежду. Это способствует нормальной циркуляции крови. Важно надевать многослойную одежду, прослойки воздуха отлично удерживают тепло. Либо можно надевать термобелье.

Необходимо защищать от холода голову и шею, потому что эти части тела являются зонами с высокой теплоотдачей. Шапка и шарф в морозы обязательны.

В холодную погоду нужно часто согреваться в теплых местах. Особенно это необходимо, если замерзли конечности. Можно зайти в магазин, кафе или подъезд.

Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет куда более значительные повреждения кожи. Пресс-служба Роспотребнадзора Санкт-Петербурга

Важно прятаться от ветра. Потому что замерзнуть на ветру значительно проще.

При обморожении нельзя согревать участки тела горячим. Врачи не разрешают опускать обмороженные конечности в теплую воду, согревать в непосредственной близости от огня или батареи. Иначе может получиться ожог. Нельзя растирать пораженные холодом участки тела снегом, потому что участок обморожения от такой меры спасения только увеличится. Запрещено растирать травмированные холодом участки спиртом. Замерзшего человека нужно укутать одеялами и передать медикам.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти столбики термометров показали почти -40 градусов.

Фото: Piter.tv