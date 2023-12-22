В Ленобласти столбики термометров показали почти -40 градусов

Днем в Ленинградской области обещают до -23...-28 градусов.

В Ленобласти сегодня ночью, 4 января, температура воздуха в некоторых районах опустилась до -37 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В большинстве районов в темное время суток столбики термометров показали -27...-32 градуса. Днем в Ленинградской области обещают до -23...-28 градусов.

В регионе подует восточный, северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

На дорогах будет скользко. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге сохранятся рекордные морозы в четверг.

Фото: Pxhere