В Петербурге сохранятся рекордные морозы в четверг

Сегодня, 4 января, в Петербурге обещают лютые морозы. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Северная столица остается под влиянием периферии антициклона. Благодаря его воздействию в городе будет солнечно и морозно. Вероятность осадков очень мала. Местами возможно осаждение изморози.
Столбики термометров покажут -21...-23 градуса. Подует ветер со скоростью 3-8 м/с.
Атмосферное давление будет мало меняться и составит 761 мм ртутного столба, что близко к норме.
В пятницу морозы начнут постепенно отступать. 5 января ожидается до -18...-20 градусов. Вечером начнется небольшой снегопад.
Ранее на Piter.tv: стало известно, где любят проводить время петербуржцы зимой.
Фото: Pxhere
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