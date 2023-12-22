В Петербурге сохранятся рекордные морозы в четверг

Температура воздуха составит -21...-23 градуса.

Сегодня, 4 января, в Петербурге обещают лютые морозы. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Северная столица остается под влиянием периферии антициклона. Благодаря его воздействию в городе будет солнечно и морозно. Вероятность осадков очень мала. Местами возможно осаждение изморози.

Столбики термометров покажут -21...-23 градуса. Подует ветер со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет мало меняться и составит 761 мм ртутного столба, что близко к норме.

В пятницу морозы начнут постепенно отступать. 5 января ожидается до -18...-20 градусов. Вечером начнется небольшой снегопад.

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Фото: Pxhere