Необычайно яркий "огненный" закат наблюдают петербуржцы

Природное явление заметили в Петроградском и Приморском районах.

Журналисты Piter.tv делятся кадрами огненного заката над Петербургом. Необычайно яркое небо жители заметили в разных частях города. В частности, в Петроградском и Приморском районах. Так, на кадрах видно, как красный цвет "залил" небосвод Северной столицы в районе Лахта центра. Петербуржцы отметили, что такое обилие красок превратило город в "живую картину".

Такое явление, по словам ученых, – результат сочетания физических процессов и наличия в воздухе взвешенных частиц. Также причина кроется в положении солнца: когда оно находится низко над горизонтом, его лучи проходят гораздо более толстый слой атмосферы.

Синий и зеленый цвета с короткой длиной волны рассеиваются, не доходя до наблюдателей. А длинные волны – желтые, оранжевые и красные – оказываются видны. Кроме того, существует народная примета, что "кровавый" закат сулит ветреную погоду.

Фото: закат в Петроградском районе Петербурга

Ранее сообщалось, что вечером 4 мая в Петербурге ожидаются ливень и гроза.

Фото: Piter.tv (Мария Гончарова)