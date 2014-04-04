Археологи узнали, что первые домашние коши появились в Тунисе

Исследователи, изучающие происхождение домашних кошек, давно считают, что кошки, вероятно, сопровождали первых земледельцев в эпоху неолита и распространились по Европе вместе с развитием сельского хозяйства.

Два новых масштабных исследования, одно из которых было проведено Римским университетом Тор Вергата в сотрудничестве с 42 учреждениями, а другое — Эксетерским университетом при участии 37 учреждений, раскрывают более сложную историю домшних кошек, чем предполагалось учеными ранее. Оба исследования указывают на Тунис как на вероятное место происхождения домашней кошки. Научные работы, объединяющие обширные генетические данные с археологическими свидетельствами, ставят под сомнение хронологию появления европейских домашних кошек и указывают на культурные и религиозные факторы, которые могли сыграть ключевую роль в одомашнивании и переселении кошек.

Кошки долгое время были загадкой для археологов. Их скелетные особенности и широко используемые маркеры митохондриальной ДНК могут значительно совпадать с особенностями их диких сородичей. Исследователи из Римского университета Тор Вергата под руководством команды учёных провели палеогеномный анализ древних образцов кошачьих из 97 археологических памятников в Европе и Анатолии, а также музейных образцов из Италии, Болгарии и Северной Африки. В их исследовании "Распространение домашних кошек из Северной Африки и их появление в Европе за последние два тысячелетия", опубликованном на сервере препринтов bioRxiv, были проанализированы 70 древних геномов с низким покрытием, 17 дополнительных современных и музейных геномов, а также 37 останков кошек, датированных радиоуглеродным методом.

Результаты анализа ядерной ДНК показали, что кошки, произошедшие от домашних животных, появились в Европе только в I веке нашей эры, то есть на тысячи лет позже, чем предполагают традиционные представления. Команда из Тор-Вергата также выявила две волны миграции. Более ранняя волна привела диких кошек из Северо-Западной Африки на Сардинию во II веке до н. э., положив начало современной дикой популяции на острове. Последующая волна, пришедшая в период Римской империи, распространила по Европе кошек, генетически схожих с современными домашними породами, что указывает на Тунис как на ключевой центр ранней одомашнивания.

В совместном исследовании Университета Эксетера "Переосмысление сроков и обстоятельств одомашнивания кошек, путей их расселения и истребления европейских диких кошек", также опубликованном в виде препринта на bioRxiv, представлена несколько иная хронология. Проанализировав 2416 археологических находок кошачьих костей в 206 местах и сопоставив морфологические данные с генетическими результатами, они пришли к выводу, что домашние кошки появились в Европе ещё в начале первого тысячелетия до нашей эры, до расцвета Римской империи.

К IV–II векам до н. э. в Британии были обнаружены различные митохондриальные гаплогруппы, что указывает на контакты в железном веке, а последующие волны интродукции пришлись на римский, позднеантичный и викингский периоды. Тунис также считается местом происхождения домашних кошек.

В Египте кошек почитали наравне с такими божествами, как Бастет, что, возможно, способствовало их мумификации и распространению по религиозным каналам. Кошки стали символами Артемиды и Дианы в греческой и римской религиозной практике, отражая значение Бастет в Египте. В скандинавской мифологии кошки также были связаны с богиней Фрейей, что позволяет предположить, что духовные и ритуальные верования способствовали распространению кошек по всему миру.

Оба исследования свидетельствуют о смешении и конкуренции между завезёнными домашними кошками и местными дикими кошками Европы. Факты указывают на сокращение популяций диких кошек, начавшееся в первом тысячелетии нашей эры, что, возможно, связано с конкуренцией за ресурсы, болезнями и гибридизацией. Хотя эти два исследования различаются в предлагаемых датах появления и маршрутах распространения домашних кошек, они сходятся в ключевом выводе о том, что одомашнивание и распространение кошек в Европе произошло позже и при более культурно обусловленных обстоятельствах, чем считалось ранее.

Полученные результаты опровергают мнение о том, что кошки были повсеместно распространены в поселениях эпохи неолита, и подчёркивают, что прежняя зависимость от одних только митохондриальных маркеров может искажать полную картину одомашнивания кошек. В совокупности эти исследования значительно меняют наше представление об одном из самых привычных для человека животных. Вместо того чтобы бесшумно следовать за ранними земледельцами, подбираясь всё ближе к человеческой деятельности и сообществам, кошки, вероятно, попали в Европу несколькими волнами после одомашнивания из Северной Африки, благодаря культурным традициям людей, торговым сетям и религиозному почитанию.

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