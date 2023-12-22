В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти подростка из-за самолечения

Дело возбудили по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетнего из-за самолечения на дому. Об этом стало известно Piter.tv.

Дело возбудили по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, 26 апреля медики скорой помощи забрала из квартиры на улице Котина в состоянии клинической смерти 14-летнего школьника с желудочно-кишечным кровотечением и инфекционно-токсическим шоком. Он скончался позднее в больнице.

Как мы писали ранее, после установленного диагноза "анемия" по результатам анализа крови мама мальчика решила заняться его лечением самостоятельно.

Фото: Piter.tv