В СК Нижегородской области допрашивают подозреваемого в убийстве семьи из 4-х человек

Региональные следователи работают с подозреваемым в убийстве четырех человек.

Следственный комитет России показал оперативные действия с подозреваемым в убийстве четырех человек в Нижегородской области. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале надзорного ведомства. Представитель закона зачитал обвиняемому его права.

Напомним, что трагедия произошла в поселке Кудьма в частном доме. В числе жертв значится несовершеннолетний. По данным телеканала РЕН ТВ погибший отец семейства трудился на Горьковской железной дороге. Он считался одним из высокопоставленных работников. Сначала злоумышленник "из корыстных побуждений" атаковал 64-летнего владельца дома, затем - его 63-летнюю супругу. В помещении он нашел 41-летнюю женщину (невестку хозяев дома), а также ее пятилетнего сына. Все жертвы погибли. Спаслись только отец ребенка и 14-летняя девочка, которая в момент убийства находилась на занятиях.

Ранее правоохранительные органы говорили о том, что подозреваемый в преступлении мог скрыться в Подмосковье. Он якобы перемещался на автомобиле марки KIA в сопровождении знакомого. В полиции предупредили, что оба мужчины вооружены холодным оружием. также оперативники установили, что транспортное средство передвигалось от Димитрова в направлении столицы.

В Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве 5-летнего мальчика.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России