Подозреваемых задержали во Владимирской области.

Еще два человека задержаны по подозрению в убийстве семьи под Нижним Новгородом. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Подозреваемых задержали во Владимирской области. До этого также были задержаны двое подозреваемых.

Задержанных подозревают в убийстве пожилой пары, их невестки и ее пятилетнего сына. Тела были обнаружены в поселке Кудьма.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге возбудили пять уголовных дел из-за хищения госнедвижимости.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации