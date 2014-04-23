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Вчера, 11:44
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Еще два человека задержаны по подозрению в убийстве семьи под Нижним Новгородом

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Подозреваемых задержали во Владимирской области.

Еще два человека задержаны по подозрению в убийстве семьи под Нижним Новгородом. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Подозреваемых задержали во Владимирской области. До этого также были задержаны двое подозреваемых.

Задержанных подозревают в убийстве пожилой пары, их невестки и ее пятилетнего сына. Тела были обнаружены в поселке Кудьма.
Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге возбудили пять уголовных дел из-за хищения госнедвижимости.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

 

Теги: арест, задержание, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Петров Алексей
Сегодня 9:48

Каждый нехристь замочит по 3-4 русских и Алькайда может праздновать победу. Она, на правах победителя, выпустит из тюрем своих адептов и заживёт новое государство на зависть всем!

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