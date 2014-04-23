Еще два человека задержаны по подозрению в убийстве семьи под Нижним Новгородом. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Подозреваемых задержали во Владимирской области. До этого также были задержаны двое подозреваемых.
Задержанных подозревают в убийстве пожилой пары, их невестки и ее пятилетнего сына. Тела были обнаружены в поселке Кудьма.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Петербурге возбудили пять уголовных дел из-за хищения госнедвижимости.
Видео: Следственный комитет Российской Федерации
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