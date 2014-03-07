В Петербурге возбудили пять уголовных дел из-за хищения госнедвижимости

Полиция задержала двух подозреваемых в хищениях.

В пятницу, 26 февраля, в Петербурге возбудили пять уголовных дел по статье 159 УК РФ ("Мошенничество") из-за хищения государственной недвижимости в исторических зданиях, сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции смогли выявить масштабную мошенническую схему. На данный момент проводится серия обысков, в том числе в квартирах у подозреваемых. Уточняется, что задержаны двое. По предварительной информации, рыночная стоимость похищенного составляет 300 миллионов рублей.

Всего установлено пять похищенных объектов недвижимости, все они расположены в исторических зданиях в центре города. Объекты, естественно, привлекательны коммерчески и имеют высокую арендную плату. Мошенники предоставляли в органы власти поддельные документы и переводили помещения в частную собственность.

Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV