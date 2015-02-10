Вечный огонь в Красном Селе затопило растаявшим снегом

Работники "ПетербургГаза" приехали на место быстрее "Водоканала".

Вечером в пятницу, 26 февраля, петербуржцы сообщили, что в Красном Селе в Петербурге погас Вечный огонь: сугробы превратились в талую воду и затопили мемориал. Фотографиями поделились в соцсетях.

В Красном Селе впервые погас вечный огонь не из-за игр детей, а из-за серьезных недоработок в проектировании и потопа отметил очевидец.

Специалисты "ПетербурГаза" ожидали на месте "Водоканал", чтобы откачать лишнюю воду. Однако через два часа огонь все еще не зажгли, воду все еще откачивали. После завершения аварийных работ, проверят газогорелочное оборудование и подземные сооружения.

Между тем, в Смольном сообщили, что за последнюю неделю вывезли с улиц города 24 тысячи грузовиков снега.

Ранее мы писали, что больницу имени Филатова затопил растаявший снег с крыши.

Фото: vk.com/krasnoe_selo