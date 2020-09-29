Больницу имени Филатова затопил растаявший снег с крыши

Вода полилась в инфекционном отделении № 12.

В пятницу, 26 февраля, Детскую городскую больницу №5 имени Филатова на Бухарестской улице затопил снег с крыши. Вода полилась в инфекционном отделении, сообщили в учреждении.

В стационаре отметили, что кровля протекла из-за резкого потепления и растаявшего снега. Половина отделения №12 пострадала. В подтопленном блоке были 8 пациентов вместе с родителями. К часу дня их перевели в другие части больницы.

До этого больные жаловались на духоту и жару в платах: всему виной подключенное к центральному отоплению здание, персонал не может регулировать температуру. Само отделение хотели отремонтировать в прошлом 2020 году, однако из-за пандемии плановый ремонт пришлось отложить. Именно этим и объясняют повышенную температуру в боксах.

Выход в коридоры пациентов был ограничен ради их безопасности в связи с затоплением, а также в связи с неопределённым ковид-статусом пациентов сообщили в больнице.

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Фото: vk.com/filatovhospital