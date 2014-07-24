В Невском районе 14-летняя петербурженка упала с самоката и получила травмы

Несовершеннолетняя находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу, 21 октября, в Невском районе Петербурга у дома 3к1 по улице Крыленко 14-летняя девочка в состоянии алкогольного опьянения упала с самоката. Ее госпитализировали, стало известно Piter.TV.

Петербурженка попала в детскую городскую больницу №5 им. Филатова с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, острым пероральным отравлением этанолом, ушибом головного мозга, субарахноидальным кровоизлиянием в левой лобной области. Мать пострадавшей на звонки не отвечает.

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин заинтересовался наездом электросамокатчиков на пожилую петербурженку.

Фото: Piter.TV