Бастрыкин заинтересовался наездом электросамокатчиков на пожилую петербурженку

Следователями Петербурга организована доследственная проверка.

Инцидентом с наездом самокатчиков на пожилую женщину в Приморском районе Петербурга заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СМИ получила распространение информация о том, что 21 сентября трое неизвестных, передвигавшихся на электросамокате, сбили пожилую женщину и скрылись с места происшествия. Пенсионерка из-за падения получила травмы.

Следователями Петербурга организована доследственная проверка.

Фото: Piter.tv