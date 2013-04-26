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Бастрыкин заинтересовался наездом электросамокатчиков на пожилую петербурженку
Сегодня, 12:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин заинтересовался наездом электросамокатчиков на пожилую петербурженку

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Следователями Петербурга организована доследственная проверка.

Инцидентом с наездом самокатчиков на пожилую женщину в Приморском районе Петербурга заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СМИ получила распространение информация о том, что 21 сентября трое неизвестных, передвигавшихся на электросамокате, сбили пожилую женщину и скрылись с места происшествия. Пенсионерка из-за падения получила травмы.

Следователями Петербурга организована доследственная проверка.

Фото: Piter.tv

Теги: пенсионерка, электросамокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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