На Маршала Новикова трое на самокате сбили пенсионерку

Трое неизвестных на арендованном самокате сбили пенсионерку из Приморского района.

В Приморском районе произошел инцидент с участием кикшерингового электросамоката. Трое неизвестных на большой скорости ехали на одном скутере и сбили пожилую женщину. Об этом пишет Фонтанка.ру.

Инцидент произошел во дворе дома 10 по улице Маршала Новикова вечером 21 сентября. Женщина, которую сбили, является заведующей пульмонологическим отделением в поликлинике, расположенной в соседнем здании.

По словам очевидцев, трое молодых людей на кикшеринговом электросамокате ехали на большой скорости и не обратили внимания на пешеходов. Они сбили женщину и скрылись с места происшествия.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Ее состояние оценивается как стабильное.

Кикшеринговая компания, которой принадлежал электросамокат, пока не предоставила информацию о владельцах скутера. Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что появился момент столкновения полицейского на самокате с 9-летним ребёнком в Колпино.

Фото: Piter.TV