Число смертей от коронавируса в Петербурге достигло 11 тысяч

В Петербурге зарегистрировали 11 тыс. смертей от коронавируса, из них 40 — за последние сутки. Такие данные предоставил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Северной столице.
За минувшие сутки в статистику заболевания попали еще 947 человек, еще 1667 человек выздоровели. Было проведено 19 тыс. тестов. Общее количество случаев в Северной столице за весь период пандемии достигло 365287. На данный момент болеют 59116 горожан.
Ожидается, что коллективный иммунитет к заболевания сформируется к августу 2021 года.
Фото: Piter.TV
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