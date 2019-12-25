Число смертей от коронавируса в Петербурге достигло 11 тысяч

Количество смертельных случаев за сутки все еще остается высоким.

В Петербурге зарегистрировали 11 тыс. смертей от коронавируса, из них 40 — за последние сутки. Такие данные предоставил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Северной столице.

За минувшие сутки в статистику заболевания попали еще 947 человек, еще 1667 человек выздоровели. Было проведено 19 тыс. тестов. Общее количество случаев в Северной столице за весь период пандемии достигло 365287. На данный момент болеют 59116 горожан.

Ожидается, что коллективный иммунитет к заболевания сформируется к августу 2021 года.

Фото: Piter.TV