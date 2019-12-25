К августу петербуржцев может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19

К этому времени планируется привить 1,2 млн жителей.

К 1 августа у петербуржцев может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу, если в рамках профилактической вакцинации к этому времени привьют 1,2 млн жителей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора Олега Эргашева в четверг.

Отмечается, что именно такое количество человек нужно привить, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Цифры рассчитал по своей формуле Роспотребнадзор. Известно, что для расчета необходимого числа вакцинированных петербуржцев из числа жителей города, а это 5 млн 388 тысяч человек, отняли число горожан с напряженным иммунитетом, детей и людей, имеющих противопоказания к вакцинации. Полученную цифру умножили на коэффициент.

В пресс-службе отметили, что по мере вакцинации петербуржцы продолжат болеть, но число болеющих будет снижаться.

Временный госпиталь "Ленэкспо" прекратил свою работу в связи с отсутствием пациентов.

Фото: Piter.TV