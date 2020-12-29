  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:29
206
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Временный госпиталь "Ленэкспо" прекратил свою работу в связи с отсутствием пациентов

0 0

Сейчас в помещении проводится заключительная дезинфекция.

Павильон №5 временного госпиталя в "Ленэкспо" прекратил свою работу в связи со снижением пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Таким образом, на данный момент "Ленэкспо" больше не принимает пациентов. 5-й павильон на 295 коек был последним. В четверг, 25 февраля, там началась заключительная дезинфекция.

Персонал временного госпиталя вернется на работу в Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице и Старорусской. Койки в "Ленэкспо" перевели в резерв. 

Ранее к плановой работе вернулись четыре стационара. Это стало возможным после снижения числа заболевших коронавирусом. 

Видео: комитет по здравоохранению СПб 

Теги: временный госпиталь, инфекционные койки, ленэкспо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии