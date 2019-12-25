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В Петербурге сократили количество инфекционных коек для больных коронавирусом
Сегодня, 10:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге сократили количество инфекционных коек для больных коронавирусом

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В городе прошел пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Петербург сократили количество инфекционных коек под больных COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

В СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" (стационар) выведено 70 инфекционных коек. В детской клинической больнице №5 им. Н.Ф. Филатова  выведено 112 инфекционных коек.

Мы прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому переходим к сокращению коечного фонда в стационарах.

Дмитрий Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению

Фото: Piter.tv

Теги: инфекционные койки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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