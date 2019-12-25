В Петербурге сократили количество инфекционных коек для больных коронавирусом

В городе прошел пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Петербург сократили количество инфекционных коек под больных COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

В СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" (стационар) выведено 70 инфекционных коек. В детской клинической больнице №5 им. Н.Ф. Филатова выведено 112 инфекционных коек.

Мы прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому переходим к сокращению коечного фонда в стационарах. Дмитрий Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению

Фото: Piter.tv