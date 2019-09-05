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В Комитете по здравоохранению рассказали, будут ли вновь использовать "Ленэкспо" как временный госпиталь
Сегодня, 16:59
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Комитете по здравоохранению рассказали, будут ли вновь использовать "Ленэкспо" как временный госпиталь

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Пока ситуация не требует серьезного развертывания коек.

Заместитель главы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил о том, что в случае негативного развития ситуации в городе с ковидом можно будет задействовать койки в "Ленэкспо". Они никуда не делись, просто законсервированы, сообщил он "Петербургскому дневнику".

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, в городе должны быть свободны 20% инфекционных коек. Если госпитализаций станет больше, есть варианты, какие койки задействовать. 

Можно открыть еще один корпус, помимо ныне действующего инфекционного в 38-й больнице им. Семашко в Пушкине, часть Городской больницы №33 в Колпино и полностью перепрофилировать под коронавирус Городскую больницу №20.

Андрей Сарана.

Кроме того, можно задействовать корпуса №№5,7,8 "Ленэкспо", хотя таких планов нет. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что заболеваемость COVID-19 снизилась в Петербурге впервые за неделю. 

Фото: Piter.tv

Теги: инфекционные койки, ковид, ленэкспо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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