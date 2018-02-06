Заболеваемость COVID-19 снизилась в Петербурге впервые за неделю

За сутки заболело менее 4 тыс. горожан.

За последние сутки в Петербурге было выявлено 3842 случая коронавируса. Показатель оказался на отметке ниже 4 тыс. случаев впервые за 10 дней, свидетельствуют данные оперштаба.

Как отмечается в статистике, за день 3412 человека были выписаны из больниц, 105 госпитализированы, 15 умерли от болезни или её последствий.

Добавим, что город на Неве по-прежнему находится на втором месте в федеральной статистике. В общей сложности в стране зафиксировано 39 658 случаев коронавируса за сутки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге положительные ПЦР-тесты получили 4,2 тыс. жителей.

Фото: Piter.TV