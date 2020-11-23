В Петербурге положительные ПЦР-тесты получили 4,2 тыс. жителей

За сутки победили инфекцию 2,9 тыс. горожан.

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус обнаружили 4,2 тыс. жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 28 августа.

Победить недуг смогли 2,9 тыс. горожан. В ковидные стационары доставили 137 человек, у которых диагностировали пневмонии. Еще 22 больных скончались.

В стране за последние 24 часа COVID-19 нашли у 46,8 тыс. россиян. Вылечиться смогли 28,2 тыс. пациентов. Еще 83 человека ушли из жизни. В больницу положили 2,3 тыс. зараженных, что на 46% меньше, чем днем ранее.

Ранее на Piter.tv: в комздраве Петербурга сказали, когда заболеваемость COVID-19 может пойти на спад.

Фото: Piter.tv