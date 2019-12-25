Еще в нескольких стационарах Петербурга сократят инфекционные койки

Еще 40 коек выведут в Госпитале для ветеранов войн, речь идет о стационаре. Кроме того, 20 коек вернутся к плановой работе в Клинической больнице Святителя Луки.
На данный момент оба стационара-трансформера уже не принимают больных коронавирусом.
Ранее к плановому приему пациентов вернулись 112 коек в Филатовской больнице. В комздраве объясняют это тем, что заболеваемость ковидом идет на спад. При этом ежедневно в городе регистрируют около 3 тысяч новых заболевших.
Фото: Piter.tv
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