В Петербурге развернули дополнительные коронавирусные койки

Свободных коек сейчас — около 300.

В Петербурге развернули дополнительные койки для больных коронавирусом. На сегодняшний день их 2 682, а накануне было на 70 меньше. Для этих целей задействовали койки в Госпитале для ветеранов войн.

В городской эпидемиологической справке от 19 сентября говорится о том, что свободными остаются около 300 коек, что составляет всего около 10% от общего количества. За сутки госпитализация потребовалась 127 людям. Дома лечатся более 26т тысяч человек.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирусом официально заболел еще 3991 человек. 3684 человека выздоровели, еще 16 скончались.

В конце лета распространение вирусной инфекции пошло на спад, но после начала учебного года вновь начало расти.

Фото: Piter.tv