Глава Комздрава рассказал, какие стационары больше не принимают "ковидных" пациентов.

Четыре медучреждения в Петербурге вернулись к плановой работе. Об этом в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета напомнил, что к плановой работе 22 февраля вернулись городская больница №2, №33 в Колпино, а также больница Святителя Луки и больница имени Кащенко.

Сегодня к плановой работе вернулись сразу четыре медучреждения. Крупнейшая Городская многопрофильная больница №2 начала прием больных по экстренным показаниям, а сразу после праздников, с 24 февраля, начнет прием плановых больных. Также больше не работают с коронавирусными пациентами Городская больница№33 в Колпино (110 коек) и клиническая больница Святителя Луки (149 коек) и психиатрическая больница им. Кащенко. Готовится к выводу 5-ый павильон "Ленэкспо" – больных там уже нет. – написал Лисовец.

Недельный рост госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге составил 7,6%.

Фото: Piter.tv