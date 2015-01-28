Глава Комздрава рассказал, с чем связан этот рост.

Недельный рост госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге составил 7,6%. Об этом в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета отметил, что рост в основном связан с новым подходом к госпитализациям – лечь в больницу предлагается всем пациентам с хроническими заболеваниями старше 70 лет и всем пациентам с сахарным диабетом старше 50 лет.

На минувшей неделе в стационары, принимающие коронавирусных больных, доставлены 2545 пациентов. Неделей ранее этот показатель был равен 2365. Таким образом, рост госпитализаций составил 7,6%. – написал Лисовец.

Фото: Piter.tv