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В больнице имени Филатова отремонтировали инфекционное отделение
Сегодня, 20:00
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В больнице имени Филатова отремонтировали инфекционное отделение

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Стоимость работ составила 320 млн рублей.

 

Инфекицонное отделение Детской городской клинической больницы №5 имени Н.Ф. Филатова претерпело капитальный ремонт. На торжественном открытии корпуса присутствовал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев, – следует из сообщения в его Telegram-канале.

В процессе ремонта сделали перепланировку помещений, модернизировали инженерные сети. Установили систему вентиляции с функцией охлаждения, подогрева и увлажнения воздуха, системы безопасности. Внедрили современные системы палатно-вызывной сигнализации. Отделение оснастили новой мебелью, включая многофункциональные кровати для пациентов, новым современным медицинским оборудованием, а также системой медицинского газоснабжения.

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Капитальный ремонт отделения производился на общей площади более 2 тыс кв метров, а его стоимость составила свыше 320 млн рублей.

Как отметил Эргашев, в этом году медицинское учреждение празднует 190-летие. К юбилею больницы также приурочен ряд других ремонтных и восстановительных работ – над кровлей хирургического корпуса и по замене лифтового оборудования.

Ранее мы рассказывали, что в населенных пунктах Ломоносовского района Ленинградской области построили две детские площадки.

Фото: Telegram / Эргашев в Telegram

Теги: больница имени филатова, ремонт в больнице
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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