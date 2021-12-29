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Почти 250 детских коек в больнице Филатова перепрофилировали в штатный режим
Сегодня, 9:32
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Почти 250 детских коек в больнице Филатова перепрофилировали в штатный режим

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В детских больницах свободны 43% инфекционных коек.

Во вторник, 15 февраля, в петербургском комитете по здравоохранению сообщили, что в Детской городской больнице №5 имени Филатова 249 коек решено перепрофилировать в штатный режим работы. 

Такое решение связано с тем, что в городе выздоравливающих после коронавируса детей стало вдвое больше, чем заболевающих.

Всего для больных коронавирусом и пневмонией несовершеннолетних пациентов развернуто 769 мест. Тенденция выздоровления сохраняется несколько дней.

Так, по данным на 14 февраля, в больницах с новой коронавирусной инфекцией находятся 379 детей, а 43% коек свободны.

Фото: Pexels

Теги: больница имени филатова, дети коронавирус, детская больница, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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