Почти 250 детских коек в больнице Филатова перепрофилировали в штатный режим

В детских больницах свободны 43% инфекционных коек.

Во вторник, 15 февраля, в петербургском комитете по здравоохранению сообщили, что в Детской городской больнице №5 имени Филатова 249 коек решено перепрофилировать в штатный режим работы.

Такое решение связано с тем, что в городе выздоравливающих после коронавируса детей стало вдвое больше, чем заболевающих.

Всего для больных коронавирусом и пневмонией несовершеннолетних пациентов развернуто 769 мест. Тенденция выздоровления сохраняется несколько дней.

Так, по данным на 14 февраля, в больницах с новой коронавирусной инфекцией находятся 379 детей, а 43% коек свободны.

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