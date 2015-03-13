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Новые детские площадки открылись в Копорье и Лопухинке
Сегодня, 19:20
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Новые детские площадки открылись в Копорье и Лопухинке

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Объекты оборудованы спортивными тренажерами.

Сегодня в двух населенных пунктах Ломоносовского района Ленинградской области открылись две площадки. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Все оборудование – отечественного производства. Строительство и оснащение провели с учетом мнения местных жителей. Прошли опросы и обсуждения, чтобы учесть пожелания по разнообразию и конфигурации площадок. Площадки в Лопухинке и Копорье оборудованы при поддержке компании РУСАЛ.

Администрация Ленинградской области

На объектах были установлены горки, качели, игровые комплексы, шезлонги и доски для рисования. Особое внимание проектировщики уделили оборудованию спортивных тренажеров для развития ловкости и координации.

Ранее стало известно, что здание бывшей школы на проспекте Римского-Корсакова, 69, станет жилым домом.

Фото: Администрация Ленинградской области

Теги: ломоносовский район, новые детские площадки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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