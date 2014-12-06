Бывшую школу на проспекте Римского-Корсакова переделают под жилой дом

Работами займется ООО "Балтийская коммерция".

В Петербурге здание бывшей школы на проспекте Римского-Корсакова, 69, станет жилым домом. Проект рассмотрят 18 декабря в рамках заседания Градостроительного совета.

Согласно информации на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Северной столицы, работами займется ООО "Балтийская коммерция". Проект разработают в ООО "Архитектурное бюро "Студия 44".

По данным петербургских СМИ, школу "Балтийская коммерция" приобрела на торгах у АО "Почта России" в декабре прошлого года. Стоимость сделки – 352,8 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: арбитраж Петербурга обязал выполнить частичный снос "Харламов арены".

Фото: citywalls.ru