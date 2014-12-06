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Бывшую школу на проспекте Римского-Корсакова переделают под жилой дом
Сегодня, 16:33
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Бывшую школу на проспекте Римского-Корсакова переделают под жилой дом

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Работами займется ООО "Балтийская коммерция".

В Петербурге здание бывшей школы на проспекте Римского-Корсакова, 69, станет жилым домом. Проект рассмотрят 18 декабря в рамках заседания Градостроительного совета. 

Согласно информации на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Северной столицы, работами займется ООО "Балтийская коммерция". Проект разработают в ООО "Архитектурное бюро "Студия 44". 

По данным петербургских СМИ, школу "Балтийская коммерция" приобрела на торгах у АО "Почта России" в декабре прошлого года. Стоимость сделки – 352,8 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: арбитраж Петербурга обязал выполнить частичный снос "Харламов арены". 

Фото: citywalls.ru

Теги: проспект римского-корсакова, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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