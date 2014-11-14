Арбитраж Петербурга обязал выполнить частичный снос "Харламов арены"

В апреле Госстройнадзор обнаружил самовольно построенное сооружение рядом с ареной и уведомил об этом комитет по контролю за имуществом (ККИ).

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение, обязующее ООО "ФТК" привести спортивный объект в соответствие с утвержденными параметрами в течение 30 дней.

Спортивный комплекс "Харламов арена", расположенный на Пражской улице, 10, корпус 2, включает в себя тренировочное пространство для хоккейной команды "СКА-Звезда". Комплекс был введен в эксплуатацию в 2020 году компанией-инвестором ФТК. Название комплекса связано с именем выдающегося советского хоккеиста Валерия Харламова, дважды становившегося олимпийским чемпионом. Инвестиции в строительство составили около 700 миллионов рублей.

В апреле Госстройнадзор обнаружил самовольно построенное сооружение рядом с ареной и уведомил об этом комитет по контролю за имуществом (ККИ). Выяснилось, что с восточной стороны комплекса был построен двухэтажный корпус высотой 12 метров и площадью около 3,4 тысячи квадратных метров. Общая площадь здания увеличилась до 16,7 тысячи квадратных метров. Комитет подал иск в суд с требованием снести пристройку.

ООО "ФТК" подало встречный иск с просьбой сохранить здание, объяснив, что новый корпус возник в результате реконструкции 2021 года для расширения площади и является объектом незаконченного строительства. Кроме того, в компании указали, что на ледовой арене проходят тренировки по фигурному катанию и хоккею, а также оздоровительные мероприятия для населения и участников СВО.

Экспертиза установила, что пристройка соответствует строительным нормам. Тем не менее, суд решил, что реконструкция изменила границы здания и фактически создала новый капитальный объект. Теперь площадь застройки выходит за пределы отведенной под здание территории.

В результате реконструкции часть спортивного объекта оказалась на земельном участке, который не был передан обществу в соответствии с установленными правилами, и объект был построен на земле, предназначение которой не подразумевает строительство подобных объектов.

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Фото: kharlamov-arena.ru