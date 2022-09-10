Петербургская кинокомпания борется за образ Данилы Багрова

Иски о защите авторских прав поданы в суды большинства российских регионов.

Петербургская кинокомпания "СТВ", обладающая исключительными правами на фильм "Брат-2", ведёт масштабную судебную кампанию против нарушителей авторских прав, использующих образ Данилы Багрова. В 2024 году компания подала более 280 исков в суды по всей России, большая часть которых будет рассмотрена в 2025 году.

Уже есть несколько выигранных дел. Так, арбитражный суд Омской области обязал компанию, выпускающую одежду с изображениями православных святых и персонажей российского кино, выплатить "СТВ" более 130 тысяч рублей за незаконное использование образа Данилы Багрова. Петербургский предприниматель, продававший сувениры (кружки и стопки) с изображением героя на маркетплейсе, должен выплатить 166 тысяч рублей. Даже Государственный музей истории Санкт-Петербурга оказался среди ответчиков и был вынужден выплатить 50 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Основная масса исков подана в суды Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края. "СТВ" продолжает активную борьбу за защиту своих авторских прав на культового персонажа.

Ранее Piter.TV сообщал, что IV кинофестиваль "Сделано в Санкт-Петербурге" стартовал 6 декабря.

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