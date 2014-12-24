Вышел тизер-трейлер фильма "Чудо-Юдо"

Кинокомпания СТВ представила первый тизер-трейлер фильма "Чудо-Юдо". Режиссером картины выступил Серик Бейсеу.
Сюжет расскажет историю девушки по имени Отрада, дочери мага Черногора и волшебницы Болотницы. Героиня лишена волшебных способностей. Чтобы обрести их, ей вместе со своим другом Чудом-Юдой нужно попасть в мир людей и найти возлюбленного
В главных ролях сыграли Сергей Безруков, Виктория Исакова, София Лопунова и другие. Премьера в России состоится 22 октября 2026 года.
Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"
