Вышел тизер-трейлер фильма "Чудо-Юдо"

Премьера в России состоится 22 октября 2026 года.

Кинокомпания СТВ представила первый тизер-трейлер фильма "Чудо-Юдо". Режиссером картины выступил Серик Бейсеу.

Сюжет расскажет историю девушки по имени Отрада, дочери мага Черногора и волшебницы Болотницы. Героиня лишена волшебных способностей. Чтобы обрести их, ей вместе со своим другом Чудом-Юдой нужно попасть в мир людей и найти возлюбленного

В главных ролях сыграли Сергей Безруков, Виктория Исакова, София Лопунова и другие. Премьера в России состоится 22 октября 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Сентиментальная ценность".

Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"