Вышел новый трейлер фильма "Сентиментальная ценность"

Кинокомпания NEON представила новый трейлер драмы "Сентиментальная ценность". Режиссером картины, представленной на минувшем Каннском кинофестивале, выступил Йоаким Триер.

Сюжет расскажет историю семьи из Осло, в которую неожиданно возвращается отец. Он хочет спасти свою режиссерскую карьеру и просит дочь сыграть в его фильме.

В главных ролях сыграли Ренате Реинсве, Инга Ибсдоттер Лиллеас, Стеллан Скарсгард, Эль Фаннинг и Кори Майкл Смит. Мировая премьера состоится 7 ноября.

Видео: YouTube / NEON