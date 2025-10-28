Вышел тизер-трейлер фильма "Елки 12"

Премьера в России состоится 18 декабря

Компания "НМГ Кинопрокат" представила тизер-трейлер фильма "Елки 12". Режиссерами картины выступили Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев и Юрий Коробейников.

Фильм является продолжением популярной новогодней франшизы. В очередной раз судьбы героев будут переплетены в самую важную ночь в году. В центре истории окажется мальчик Ваня из Кирова, который отправится в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.

В главных ролях сыграли Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Рузиль Минекаев, Ольга Картункова и другие. Премьера в России состоится 18 декабря

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат