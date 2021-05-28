Российское издательство Bubble выпустило комикс "Брат. 25 лет" о Даниле Багрове

комиксе появились новые герои и сюжеты, которых не было в фильме. Одним из авторов проекта стал Андрей Васин.

Российское издательство Bubble представило комикс "Брат. 25 лет" о Даниле Багрове. Читателю предлагают познакомиться с историями, посвященными дилогии фильмов Алексея Балабанова. Об этом сообщили в РИА Новости.

Объем книги составляет 167 страниц. В комиксе появились новые герои и сюжеты, которых не было в фильме. Одним из авторов проекта стал Андрей Васин, который работал над "Майором Громом" и "Бесобоем". Приобрести экземпляр можно будет с середины ноября.

Напомним, в этом году фильму "Брат" исполнилось 25 лет. Кинокартину показали в 1997 году. Главную роль исполнил Сергей Бодров-младший.

Ранее на Piter.tv: Netflix представил тизер сиквела "Достать ножи".

Фото: bubble.ru