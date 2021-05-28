На Netflix появятся фильмы Балабанова "Брат" и "Брат-2"

Культовые боевики выйдут на стриминговой площадке 1 июня.

На то, что Netflix купил права на фильмы кинокомпании "СТВ", обратил внимание сервис "Кинопоиск".

1 июня "Брат" и "Брат-2" станут досутпны на сайте Netflix. Будет ли фильм с английскими субтитрами или в полноценной переозвучке, пока неизвестно.

Режиссер Алексей Балабанов снял киноленту "Брат" о Даниле Багрове в 1997 году. Гланую роль в фильме исполнил Сергей Бодров-младший, ставший народным героем-любимцем.

В прошлом году фильму "Брат 2" исполнилось 20 лет. Для Петербурга фильмы "Брат" и "Брат 2" играют важную роль. Сегодня в городе ведутся экскурсии по местам съемок, фасады местных зданий украшают граффити с кадрами и цитатами из фильмов.

Видео: YouTube / TOLSTOKOR