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На Netflix появятся фильмы Балабанова "Брат" и "Брат-2"

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Культовые боевики выйдут на стриминговой площадке 1 июня.

На то, что Netflix купил права на фильмы кинокомпании "СТВ", обратил внимание сервис "Кинопоиск". 

1 июня "Брат" и "Брат-2" станут досутпны на сайте Netflix. Будет ли фильм с английскими субтитрами или в полноценной переозвучке, пока неизвестно. 

Режиссер Алексей Балабанов снял киноленту "Брат" о Даниле Багрове в 1997 году. Гланую роль в фильме исполнил Сергей Бодров-младший, ставший народным героем-любимцем.

В прошлом году фильму "Брат 2" исполнилось 20 лет. Для Петербурга фильмы "Брат" и "Брат 2" играют важную роль. Сегодня в городе ведутся экскурсии по местам съемок, фасады местных зданий украшают граффити с кадрами и цитатами из фильмов.

Видео: YouTube / TOLSTOKOR

 

Теги: netflix, алексей балабанов, брат 2, фильм брат
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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