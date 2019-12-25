Памяти Балабанова. Где в Петербурге сняты топовые сцены фильмов

Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года на 55-м году жизни от острой сердечной недостаточности.

В день памяти культового режиссера Алексея Балабанова Piter.TV решил собрать все места в Петербурге, где проходили съёмки известных кинокартин режиссера. Редакция насчитала более 26 мест. Многие из своих фильмов Балабанов снял в Петербурге, Выборге и Кронштадте.

"Счастливые дни"

"Счастливые дни" — дебютный полнометражный фильм Алексея Балабанова по мотивам творчества Сэмюэла Беккета. Кинолента вышла в 1991 году. Главные роли в ней исполнили Виктор Сухоруков и Анжелика Неволина. В киноленте показан чёрно-белый Петербург. Герой Сухорукова бродит по безлюдным улицам в поисках места, где можно просто жить.

В одной из сцен киноленты можно увидеть Никольское кладбище Александро-Невской лавры.

Еще главный герой побывал с осликом и другим персонажем киноленты Слепым на Митавском переулке.

Также Балабанов мастерски передал атмосферу парадных Северной столицы. Главный герой "Счастливых дней" побывал в парадной бывшего особняка В.С. Каншина, которая находится на Кузнечном переулке, 6. А после спустился по лестнице бывшего Доходного дома А.В. Дехтеринского, на Загородном проспекте, 26.

К концу фильма покажет зрителям петербургские крыши и вид на город. Камера захватывает вид на колокольню Владимирского собора и Дмитровский переулок, упирающийся в перпендикулярную ей Колокольную улицу.

"Брат"

Балабанов снял культовую киноленту "Брат" о герое 1990-х годов Даниле Багрове в 1997 году. Гланую роль в фильме исполнил Сергей Бодров-младший. Также в киноленте сыграл Виктор Сухоруков.

Мрачный осенний Петербург стал "визитной карточкой" киноленты. Балабанов также снабдил фильм рок-хитами, которые создали неповторимую атмосферу фильма.

Данила Багров приезжает в Петербург из Приозёрска на поезде на Витебский вокзал. После он бродит по Северной столице: идет по Аничкову мосту, проверяет на прочность решётку на набережной канала Грибоедова у Казанского собора, прогуливается по набережной реки Мойки рядом с Музеем-квартирой А. С. Пушкина, а затем пересекает Зимнюю канавку около Эрмитажа.





После главный герой киноленты в растерянности останавливается около "Медного всадника". Далее Данила садится на каменную лавку у Троицкого моста и курит.

На следующий день Данила познакомится с Гофманом, которого называют Немцем и выпьет с ним водки в склепе на Смоленском лютеранском кладбище.

Также в киноленте показан Сенной рынок, которого сейчас уже нет. Там начинается криминальная сторона киноленты.

В целом весь хронометраж "Брата" пропитан многочисленными видами петербургских мостов, Невы и дворов-колодцев.

"Про уродов и людей"

Балабанов снял тяжелый фильм о декадентском Петербурге в 1998 году. Действие киноленты развивается на стыке XIX и XX вв. В центре сюжета некий фотографический театр, где снимаются фотографические открытки с униженной наготой человеческого тела.

В первые же минуты фильма Балабанов показывает одного из главных героев, гуляющего вдоль фасада Академии художеств, которая находится на Университетской набережной, 17.

Также в киноленте есть кадры улицы вдоль Доходного дома Г.Г. Елисеева на набережной Фонтанки, 64.

Во время просмотра "Про уродов и людей" внимательные зрители также узнают многочисленные виды на Неву, мосты и набережные Северной столицы. В конце фильма режиссер покажет Петербург с высоты.

"Мне не больно"

В 2006 году Балабанов представил весьма нетипичный фильм для своего творчества. Кинолента "Мне не больно" носила слоган "Исповедь нежного сердца...". В сюжете история отношений трёх друзей. Снова главным фоном для съемок стал Петербург.

В фильме показаны набережная Лейтенанта Шмидта, многочисленные панорамы Васильевского острова, а также реки и каналы Северной столицы.

В одной из сцен герои пребывают в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Именно здесь проходил светский ужин, на котором героиня фильма Тата складывала еду в пакет.

По традиции, в киноленте Балабанова снова фигурируют как фон петербургские дворы. Например, главные герои проходят сквозь проезд во двор на набережной реки Фонтанки, 18.

"Кочегар"

"Кочегар" — российская криминальная драма, которую Балабанов презентовал в 2010 году.

Большая часть фильма "Кочегар" снималась в Кронштадте. Например, на огороженной территории военной части Балабанов снял сцены в кочегарке.

Также съёмки проходили в Петербурге и на реке Вуокса. Примечательно, что часть сцен снята в квартире, где проживал Балабанов.

Напомним, что режиссёр поселился на Васильевском острове после своего переезда из Екатеринбурга. Здесь Балабанов прожил до самой смерти. Культовый российский режиссер скончался 18 мая 2013 года на 55-м году жизни от острой сердечной недостаточности.

Ранее мы сообщали о том, что продюсер Сергей Сельянов рассказал о последней работе Алексея Балабанова.

Фото:скриншоты фильмов, кинопоиск.

Коллаж: Piter.TV / Евгений Рыбкин

Текст: Ирина Чаплина