Продюсер Сергей Сельянов рассказал о последней работе Алексея Балабанова

За три дня до смерти режиссер закончил сценарий к своему следующему фильму "Мой брат умер".

В понедельник, 18 мая, исполнилось семь лет, как не стало создателя "Брата" и "Жмурок" Алексея Балабанова. Режиссер работал до последних дней, и за три дня до смерти закончил сценарий к своему следующему фильму "Мой брат умер". Об этом рассказал "Петербургскому дневнику" продюсер Сергей Сельянов.

История рассказывает о жизни человека с четырьмя глазами, у которого был брат-близнец, не выживший во время родов. Отец мальчика предложил матери сдать ребенка в детдом. Однако женщина отказалась и решила воспитывать Петю сама.

Сельянов рассказал, что успел обсудить с Балабановым только сценарий и ничего больше. Продюсер считает, что на главную женскую роль в фильме "Мой брат умер" могла бы подойти актриса Рената Литвинова. Кроме того, в картине мог бы сыграть фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша.

Напомним, советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске. С 1990 года жил и работал в Петербурге. В 1992 году вместе с продюсером Сергеем Сельяновым учредил кинокомпанию "СТВ", при помощи которой снял большинство фильмов. Наибольшую известность Балабанову принесли фильмы "Брат" и "Брат 2" с Сергеем Бодровым в главной роли.

Алексея Октябриновича не стало 18 мая 2013 года. Он скончался на 55-м году жизни в санатории "Дюны" в городе Сестрорецке. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Отпевание прошло 21 мая в Князь-Владимирском соборе, похороны состоялись в тот же день на Смоленском кладбище.

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Фото: Википедия / Олег Беляев