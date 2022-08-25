Сын Балабанова продает экскурсии по Петербургу за 50 тыс. рублей

Фёдор Балабанов, сын знаменитого режиссёра Алексея Балабанова, проводит уникальные экскурсии по Петербургу стоимостью 50 тысяч рублей. Во время полуторачасовой прогулки по живописным уголкам Васильевского острова Фёдор покажет места, тесно связанные с жизнью и творчеством отца, пишет spb.aif.ru.
Экскурсии предлагаются через популярный сервис объявлений. Помимо индивидуальной прогулки за 50 тысяч рублей, существует групповой тур по доступной цене — всего 9 тысяч рублей. Отдельно предлагается эксклюзивная услуга — чай в легендарной квартире, где снималась знаменитая сцена с участием Вячеслава Бутусова из фильма "Брат". Такая экскурсия обойдётся в 25 тысяч рублей.
Алексей Балабанов прославился такими картинами, как "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200", "Морфий", "Кочегар". Родившись в Екатеринбурге, режиссёр провёл значительную часть жизни и творчества в Петербурге, умер в 2013 году и похоронен в Сестрорецке.
Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове могут установить памятник Алексею Балабанову.
Фото: Пресс-служба выставки-путешествия "Балабанов"
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