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На Васильевском острове могут установить памятник Алексею Балабанову
Сегодня, 16:28
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На Васильевском острове могут установить памятник Алексею Балабанову

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Местный житель предложил назвать сквер именем деятеля культуры между Уральской улицей и набережной Смоленки.

Вице-губернатор Борис Пиотровский 26 июня в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" заявил о том, что необходимо увековечить память режиссера Алексея Балабанова. Планируется установить его скульптуру на Васильевском острове. 

Кроме того, местный житель предложил назвать сквер именем деятеля культуры между Уральской улицей и набережной Смоленки. Однако, как подчеркнул чиновник, это дело непростое. 

Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика штука непростая: у нас есть закон, который требует, что для того, чтобы дать какое-то имя, нужно чтобы прошло 20 лет. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Напомним, Алексей Балабанов ушел из жизни в 2013 году после продолжительной болезни, он известен как режиссер картин "Брат", "Жмурки", "Груз 200" и других. 

Ранее на Piter.TV: в Сиднее появился памятник Пушкину. 

Фото: кадр из фильма "Алексей Балабанов. Послесловие"

Теги: алексей балабанов, васильевский остров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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