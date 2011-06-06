На Васильевском острове могут установить памятник Алексею Балабанову

Местный житель предложил назвать сквер именем деятеля культуры между Уральской улицей и набережной Смоленки.

Вице-губернатор Борис Пиотровский 26 июня в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" заявил о том, что необходимо увековечить память режиссера Алексея Балабанова. Планируется установить его скульптуру на Васильевском острове.

Кроме того, местный житель предложил назвать сквер именем деятеля культуры между Уральской улицей и набережной Смоленки. Однако, как подчеркнул чиновник, это дело непростое.

Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика штука непростая: у нас есть закон, который требует, что для того, чтобы дать какое-то имя, нужно чтобы прошло 20 лет. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Напомним, Алексей Балабанов ушел из жизни в 2013 году после продолжительной болезни, он известен как режиссер картин "Брат", "Жмурки", "Груз 200" и других.

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Фото: кадр из фильма "Алексей Балабанов. Послесловие"