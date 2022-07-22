В Сиднее появился памятник Пушкину

Монумент появился в честь столетия Русского клуба Стратфилда.

В Сиднее появился памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает газета "Единение".

Монумент появился в честь столетия Русского клуба Стратфилда. Его создали в Воронежской области, после чего доставили в Австралию при поддержке Министерства культуры РФ.

В церемонии открытия памятника участвовали представители российской дипмиссии, РПЦ и русской диаспоры в Сиднее. Автор скульптуры назвал свое произведение "новым островком памяти поэта в Австралии".

Ранее мы сообщали, что памятник Жириновскому установят в Петербурге.

Фото: unification.com.au