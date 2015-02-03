В Петербурге выбрали место для будущего сквера имени Алексея Балабанова

На Васильевском острове появится сквер Балабанова рядом с трамвайным парком.

На 19-й линии Васильевского острова планируется создание сквера имени режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщил заместитель главы администрации Василеостровского района Артем Гырла в своем блоге.

По словам Артема Гырлы, предварительно выбранный участок для обустройства сквера располагается на 19-й линии В. О., между Средним и Малым проспектами, рядом с трамвайным парком. Сейчас эта территория находится в аренде у автошколы, срок договора с которой истекает в 2027 году.

Чиновник отметил, что с арендаторами достигнута договоренность о возможности освободить участок раньше, если будет принято окончательное решение о создании сквера. В будущем территория станет частью общего проекта благоустройства набережной реки Смоленки, разработанного с участием местных жителей в 2024 году.

Гырла подчеркнул, что место выбрано не случайно — именно на Васильевском острове проходили съемки фильма "Брат", ставшего одной из культовых работ режиссера Алексея Балабанова. Кроме того, власти района планируют благоустроить пешеходную зону на улице Кораблестроителей у дома 30, рядом с новым Линейным парком и фонтаном, открытым в 2025 году. Для реализации проекта необходимо решить ряд юридических вопросов. В ходе общения с жителями Гырла также сообщил, что 52 дерева из сада-трансформера на Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта пересадят в сквер на площади Европы в районе Южного намыва.

Фото: кадр из фильма "Алексей Балабанов. Послесловие"