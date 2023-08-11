Николаевский дворец передали Дому музыки

Художественный руководитель организации, заслуженный деятель искусств России, профессор Сергей Ролдугин сам протестировал качество звучания зала.

Открытие первой концертной программы Санкт-Петербургского Дома музыки состоялось в новом помещении — Николаевском дворце. Данное пространство недавно перешло в распоряжение учреждения, обеспечивая дополнительные возможности для музыкальных выступлений и творческих экспериментов артистов. На торжественном событии выступали юные музыканты, победители престижных международных соревнований.

Планируется, что дворец превратится в комфортную среду для занятия музыкой одарённой детворой. В нём создадут условия для функционирования средней специальной музыкальной школы-десятилетки.

Фото: ВКонтакте / Николаевский дворец