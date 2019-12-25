Новая серия посвящена процессу реставрации произведения искусства эпохи Северного Возрождения — картины Лукаса Кранаха Старшего "Венера и Амур", хранящейся в коллекции Эрмитажа.

Государственный Эрмитаж выпустил вторую серию арт-токенов проекта "Цифровое искусство", реализованного совместно с экосистемой компании "Интеррос". Об этом сообщили представители музея.

Новая серия посвящена процессу реставрации произведения искусства эпохи Северного Возрождения — картины Лукаса Кранаха Старшего "Венера и Амур", хранящейся в коллекции Эрмитажа. Релиз токенов приурочен к 35-летнему юбилею компании "Интеррос".

По словам сотрудников Эрмитажа, NFT-файлы зафиксировали уникальные моменты реставрационного процесса, отображающие изменения состояния полотна. Пользователи смогут наблюдать, как с поверхности изображений исчезают следы старения, обнажается оригинальный черный фон и проявляются детали живописной техники мастера.

Партнерами проекта выступили Государственный Эрмитаж, компания "Интеррос" и блокчейн-платформа "Атомайз", на которой размещаются цифровые активы.

