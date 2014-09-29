В Петергофе установили стилизованные фонари в сквере Знаменова

Новая система освещения появилась в сквере рядом с музеем Петергоф

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга завершены работы по устройству уличного освещения в сквере Вадима Знаменова, расположенном рядом с музеем-заповедником "Петергоф".

Для освещения территории специалисты установили 49 опор наружного освещения. На них размещены 49 светодиодных светильников и восемь прожекторов. В рамках проекта проложено более двух километров подземных кабельных линий и смонтировано 88 метров воздушных линий электропередачи.

В комитете по энергетике сообщили, что ранее прогулочные дорожки в сквере не были оборудованы освещением. Новая система позволяет повысить уровень безопасности и комфорта для жителей и посетителей, а также подчёркивает особенности ландшафта и благоустройства территории.

Также в пресс-службе отметили, что в 2026 году в Санкт-Петербурге запланировано проведение комплексных работ по модернизации освещения более чем на 30 городских объектах. Дополнительно новая система наружного освещения должна появиться примерно на 300 детских и спортивных площадках.

