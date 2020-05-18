Умер автор мема "***** не понял, но очень интересно"

Сергей Демехов умер от остановки сердца в возрасте 52 лет.

Умер автор российского мема "***** не понял, но очень интересно". Об этом на YouTube-канале рассказал друг блогера. Мужчина пояснил, что Сергей Демехов, известный по проекту "БАТЯ ЖЖЕТ", погиб в возрасте 52 лет. Автор популярного мема скончался 14 мая от остановки сердца.

За время съемок я сроднился с батей и чувствую личную утрату. Хочу выразить благодарность всем преданным подписчикам за вашу любовь и тепло прокомментировал друг Сергея Демехова

Напомним, что Сергей Демехов стал автором мема, произнесенного на фоне ковра на стене. В ролике он обсуждал версус-баттл между музыкантами Oxxxymiron и Johnyboy. В образе "Бати" мужчина на собственном YouTube-канале комментировал клипы популярных российских исполнителей. Больше всего просмотров набрало видео, в котором Демехов оценивает трек артиста Big Baby Tape Gimme the Loot.

Умерла режиссер сериала "И повсюду тлеют пожары" Линн Шелтон.

Видео: YouTube / БАТЯ ЖЖЁТ