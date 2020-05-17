Умерла режиссер сериала "И повсюду тлеют пожары" Линн Шелтон

Причиной смерти Шелтон стало заболевание крови.

В возрасте 54 лет скончалась американский режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон. Об этом сообщило издание New York Times.

Причиной смерти Шелтон стало заболевание крови. Представитель режиссера сказал, что болезнь была выявлена несвоевременно.

Широкую известность Шелтон принесли ее драматические сериалы и комедии, где она большое внимание уделяла взаимоотношениям между людьми. Она работала над такими сериалама, как "Мастер не на все руки", "Новенькая", "Блеск" и др. Ее последней работой стал сериал "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун в главной роли.

Видео: YouTube / IMDb