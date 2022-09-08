Netflix представил тизер сиквела "Достать ножи"

Фильм выйдет на платформе 23 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер фильма "Достать ножи 2" режиссера Райана Джонсона, который является продолжением фильма "Достать ножи" 2019-го года.

События сиквела развернутся на одном из островов Греции. Детектив Бенуа Бланк займется расследованием смерти одного из членов компании, которая отправилась на отдых по приглашению технологического магната.

Дэниел Крейг вновь сыграет детектива в продолжении. Также в фильме снялись Эдвард Нортон, Кейт Хадсон, Дэйв Батиста и другие. "Достать ножи 2" выйдет на Netflix 23 декабря.

Ранее Netflix выпустил трейлер фильма "Счастливые девочки не умирают" с Милой Кунис.

Видео: YouTube / Netflix